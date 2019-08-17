Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» выходной посвятила шопингу

Катя Старшова вместе с бойфрендом и подругой отправилась в торговый центр за покупками.

17-летняя Катя Старшова, исполнившая роль Пуговки в сериале «Папины дочки», давным-давно не снимается в кино. С момента выхода последней серии ситкома прошло более 7 лет. Однако образ, который воссоздала на экране юная актриса, до сих пор остался в памяти поклонников сериала. Фанаты Пуговки следят за жизнью Старшовой в Instagram, время от времени высказывая сожаление, что героиня сериала быстро повзрослела.

Девушка нечасто делится с поклонниками снимками, поэтому новые фотографии вызывают оживление среди фолловеров. Так, Катя поделилась кадром с бойфрендом и подругой. Фото сделано в одном из московских торговых центров.

«Всем хорошего дня», – подписала снимок Старшова.

Некоторые поклонники сделали вывод, что Пуговка отправилась по магазинам, чтобы развлечь себя шопингом.

Один из фанатов поинтересовался у девушки, поступила ли она в медицинский вуз, как мечтала, но Катя проигнорировала комментарий подписчика.

Напомним, сериал «Папины дочки» впервые вышел на СТС в 2007 году и стал одним из самых успешных проектов телеканала. Ситком шел на канале 6 лет, за это время было отснято 20 сезонов. Фильм рассказывает о жизни отца, который в одиночку вынужден воспитывать пять дочерей.