НОВОСТИ

Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» выходной посвятила шопингу

Катя Старшова вместе с бойфрендом и подругой отправилась в торговый центр за покупками.

Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» выходной посвятила шопингу
После окончания съемок в «Папиных дочках» Катя Старшова решила не связывать свою жизнь с актерской профессией. Фото: instagram.com/ekstarshova/

17-летняя Катя Старшова, исполнившая роль Пуговки в сериале «Папины дочки», давным-давно не снимается в кино. С момента выхода последней серии ситкома прошло более 7 лет. Однако образ, который воссоздала на экране юная актриса, до сих пор остался в памяти поклонников сериала. Фанаты Пуговки следят за жизнью Старшовой в Instagram, время от времени высказывая сожаление, что героиня сериала быстро повзрослела.

Девушка нечасто делится с поклонниками  снимками, поэтому новые фотографии вызывают оживление среди фолловеров. Так, Катя поделилась кадром с бойфрендом и подругой. Фото сделано в одном из московских торговых центров.

«Всем хорошего дня», – подписала снимок Старшова.

Некоторые поклонники сделали вывод, что Пуговка отправилась по магазинам, чтобы развлечь себя шопингом.

Один из фанатов поинтересовался у девушки, поступила ли она в медицинский вуз, как мечтала, но Катя проигнорировала комментарий подписчика.

Напомним, сериал «Папины дочки» впервые вышел на СТС в 2007 году и стал одним из самых успешных проектов телеканала. Ситком шел на канале 6 лет, за это время было отснято 20 сезонов. Фильм рассказывает о жизни отца, который в одиночку вынужден воспитывать пять дочерей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Катя Старшовановое фотосериал "Папины дочки"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» выходной посвятила шопингу
Интересно?
Поделись с друзьями: