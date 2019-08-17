Любимым фильмом Елизаветы II оказалась история о домохозяйке

Елизавета II занимает высокое положение, но это вовсе не означает, что Ее Величеству чужда романтика. Адам Хелликер, работающий над книгой «Королевская семья», рассказал, что любимым фильмом королевы является ромком «Ширли Валентайн».

Мелодрама рассказывает о 42-летней домохозяйке из Ливерпуля Ширли Валентайн, которая сбегает от повседневной рутины в Грецию в поисках романтики и там у нее завязываются отношения с хозяином таверны.

больше по теме Обнародован список любимых сериалов Елизаветы II Каждый год перед поездкой в шотландскую резиденцию Балморал королева запасается дисками с любимыми телепроектами.

«Нам уже известно, что любимым сериалом королевы является телешоу «Чисто английские убийства». Однако теперь выяснилось, что больше всего из фильмов ей нравится «Ширли Валентайн», история о простой домохозяйке, которая отправляется в Грецию, чтобы найти любовь», — говорит Хелликер со ссылкой на автора одноименной пьесы Уилли Рассела.

«Мне сказали, что это любимый фильм Ее Величества, и мысль о том, что она смотрит экранизацию моей пьесы, очень льстит мне. Я подумал, что, возможно, ей когда-то приходила мысль поступить так же, как Ширли!» — цитирует Рассела The Sun.