Певица Слава с дочкой зажигательно станцевали под хит «Пропаганды»

Певица Слава в Instagram опубликовала ролик, на кадрах которого она танцует со своей девятнадцатилетней дочерью от первого брака Александрой Морозовой. Исполнительница и ее наследница зажигательно подвигались под хит «Пропаганды» «Ты супер, детка». Эта композиция была очень популярна примерно двадцать лет назад.

На кадрах можно увидеть, как певица Слава держит в руке телефон и снимает происходящее на камеру. «Ты супер и снова. Я засыпаю и честное слово от взгляда такого скрываются редко», — произносит она строчки из популярного хита. Ее дочь в это время в красивом платье начинает пританцовывать, а потом покидает помещение.

«Две супердетки!»- кратко подписала певица видеозапись.

Отметим, что дочь исполнительницы некоторое время училась в Щепкинском училище. Она мечтала о карьере актрисы. Однако в какой-то момент девушка передумала. Теперь она обучается на лингвиста. Александра Морозова в совершенстве знает французский и английский языки. Кстати, у девушки нет молодого человека. Слава по этому поводу сильно не расстраивается. Она ранее говорила, что сейчас на первом месте для ее дочери учеба, а спутника жизни она всегда успеет найти.