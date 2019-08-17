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Певица Слава с дочкой зажигательно станцевали под хит «Пропаганды»

Девятнадцатилетняя Александра Морозова выросла настоящей красавицей.

Певица Слава с дочкой зажигательно станцевали под хит «Пропаганды»
Певица Слава исполнила с дочкой зажигательный танец/globallookpress.com

Певица Слава в Instagram опубликовала ролик, на кадрах которого она танцует со своей девятнадцатилетней дочерью от первого брака Александрой Морозовой. Исполнительница и ее наследница зажигательно подвигались под хит «Пропаганды» «Ты супер, детка». Эта композиция была очень популярна примерно двадцать лет назад.

На кадрах можно увидеть, как певица Слава держит в руке телефон и снимает происходящее на камеру. «Ты супер и снова. Я засыпаю и честное слово от взгляда такого скрываются редко», — произносит она строчки из популярного хита. Ее дочь в это время в красивом платье начинает пританцовывать, а потом покидает помещение.

«Две супердетки!»- кратко подписала певица видеозапись.

Отметим, что дочь исполнительницы некоторое время училась в Щепкинском училище. Она мечтала о карьере актрисы. Однако в какой-то момент девушка передумала. Теперь она обучается на лингвиста. Александра Морозова в совершенстве знает французский и английский языки. Кстати, у девушки нет молодого человека. Слава по этому поводу сильно не расстраивается. Она ранее говорила, что сейчас на первом месте для ее дочери учеба, а спутника жизни она всегда успеет найти.

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Тэги:

Александра МорозоваГруппа "Пропаганда"Певица Слава

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Певица Слава с дочкой зажигательно станцевали под хит «Пропаганды»
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