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Королева запретила Меган носить рваные джинсы в Балморале

Герцогине Сассекской придется соблюдать дресс-код во время прибывания в шотландской резиденции Елизаветы II.

Королева запретила Меган носить рваные джинсы в Балморале
Меган Маркл придется следовать дресс-коду в Балморале. Фото: Globall Look Press

Королевский источник заявил, что Меган Маркл не сможет носить рваные джинсы во время ее визита в замок Балморал.

Ранее сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские должны прибыть с визитом в шотландскую резиденцию Ее Величества летом, но у королевы есть свои жесткие правила к одежде гостей.

«Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы а-ля американский тинейджер придется оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Ее Величество ненавидит всеми фибрами души» , — пояснил инсайдер.

Меган Маркл не раз демонстрировала свое пристрастие к одежде из денима и не так давно вызвала шумиху, появившись на турнире в Уимблдоне в джинсах.

Источник сообщил, что в прошлом Меган носила зеленую хлопчатобумажную куртку из вощеной ткани от английской фирмы J Barbour&Sons, ботинки от Muck и походную обувь, так что герцогине придется «выкопать» их из недр гардероба, если она собирается в загородную резиденцию.

Также упоминалось, что Меган во время нахождения в Балморале может носить вещи от нескольких шотландских дизайнеров, а также захватить несколько приличных нарядов для посещения церковных служб с королевой, пишет The Sun.

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Королева запретила Меган носить рваные джинсы в Балморале
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