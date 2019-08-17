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Сериал «Лучше, чем люди» впервые вышел под брендом Netflix Original

Отечественный кинопроект продублируют на 25 языков, но сделают недоступным для российского зрителя.

Сериал «Лучше, чем люди» впервые вышел под брендом Netflix Original
Премьера сериала «Лучше, чем люди» на Netflix состоялась 16 августа. Фото: кадр из сериала

Российский сериал «Лучше, чем люди», повествующий о человекозамещении роботами, заинтересовал популярную стриминговую платформу Netflix. Сервис купил права на трансляцию отечественного продукта. В России и Китае страница фильма будет не доступна для просмотра.

Компания немного изменила название сериала. На платформе проект носит название «Better Than Us», что в переводе с английского обозначает «Лучше, чем мы».

Премьера фильма состоялась на сервисе 16 августа. Сериал стал первым отечественным кинопродуктом, которому компания присвоила категорию Netflix Original.

Ранее бренд уже приобретал права на показ мультфильма «Маша и Медведь», сериалов «Троцкий», «Метод», «Мажор». Однако эти продукты не входили в категорию Netflix Original, обеспечивающую масштабную рекламу премьер.

По словам представителей компании, сериал интересен тем, что заставляет задуматься об одиночестве человека в обществе и повествует кризисе личных отношений.

Напомним, действие сериала разворачивается в 2029 году. Деятельность человека почти полностью заменили роботы. Теперь они не только убираются дома, работают на заводах, но и заменяют людей в романтических отношениях. Однако такому технологическому прогрессу не все рады. «Ликвидаторы» намерены бороться с роботами и победить искусственный интеллект.

В России сериал «Лучше, чем люди» впервые был показан видеоплатформе START в 2018 году. Спустя шесть месяцев фильм был вышел в эфире Первого канала.

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Тэги:

сериал "Лучше чем люди"Стриминговый сервис Netflix

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Сериал «Лучше, чем люди» впервые вышел под брендом Netflix Original
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