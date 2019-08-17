Сериал «Лучше, чем люди» впервые вышел под брендом Netflix Original

Отечественный кинопроект продублируют на 25 языков, но сделают недоступным для российского зрителя.

Российский сериал «Лучше, чем люди», повествующий о человекозамещении роботами, заинтересовал популярную стриминговую платформу Netflix. Сервис купил права на трансляцию отечественного продукта. В России и Китае страница фильма будет не доступна для просмотра.

Компания немного изменила название сериала. На платформе проект носит название «Better Than Us», что в переводе с английского обозначает «Лучше, чем мы».

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Премьера фильма состоялась на сервисе 16 августа. Сериал стал первым отечественным кинопродуктом, которому компания присвоила категорию Netflix Original.

Ранее бренд уже приобретал права на показ мультфильма «Маша и Медведь», сериалов «Троцкий», «Метод», «Мажор». Однако эти продукты не входили в категорию Netflix Original, обеспечивающую масштабную рекламу премьер.

По словам представителей компании, сериал интересен тем, что заставляет задуматься об одиночестве человека в обществе и повествует кризисе личных отношений.

Напомним, действие сериала разворачивается в 2029 году. Деятельность человека почти полностью заменили роботы. Теперь они не только убираются дома, работают на заводах, но и заменяют людей в романтических отношениях. Однако такому технологическому прогрессу не все рады. «Ликвидаторы» намерены бороться с роботами и победить искусственный интеллект.

В России сериал «Лучше, чем люди» впервые был показан видеоплатформе START в 2018 году. Спустя шесть месяцев фильм был вышел в эфире Первого канала.