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Королевская семья погрузилась в траур из-за смерти Кристины Нидерландской

Король Виллем-Александр, королева Максима и другие члены семьи скорбят о потере принцессы.

Королевская семья погрузилась в траур из-за смерти Кристины Нидерландской
Принцесса Кристина Нидерландская будет кремирована. Фото: royal-house.nl

Король Виллем-Александр и королева Максима сообщили о кончине принцессы Кристины Нидерландской в пятницу, 16 августа. Августейшая особа ушла из жизни в возрасте 72 лет из-за рака костей.

«Его Величество король Виллем-Александр, Ее Величество королева Максима, а также Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис с глубокой печалью сообщают о кончине Ее Королевского Высочества принцессы Кристины Нидерландской в пятницу утром, 16 августа 2019 года во дворце Нордейнде в Гааге», — говорится в заявлении.

«Принцессе, которая страдала раком костей на протяжении нескольких лет, было 72 года», — поясняется на официальной страничке королевского дома.

В Twitter также появилось сообщение на датском от королевы Максимы и принцессы Беатрис.

«Мы глубокого огорчены смертью нашей дорогой сестры и тети. Кристина была ярким человеком и щедрой душой. Своей любовью к музыке и талантами, она затронула сердца многих. Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания о ней. Максима и Беатрис», — говорится в посте.

Принцесса Кристина училась вокалу, а в последние годы, наряду с ее страстью к пению и музыке, она заинтересовалась танцевальной и звуковой терапией. В Нидерландах она работала с организацией Visio, где делилась своими знаниями танцевальных и звуковых техник, чтобы помочь людям с плохим зрением или слепым.

Останки принцессы Кристины будут захоронены в садовом павильоне Фейджел на территории дворца Нордейнде, где друзья и семья отдадут ей последнюю дань уважения. Кремация будет проведена в частном порядке. Семья откроет онлайн-книгу, где желающие смогут оставлять свои соболезнования.

Принцесса Кристина была последней из четырех дочерей королевы Джулианны и ее мужа принца Бернарда. Она лишилась права престолонаследия после того, как вышла замуж за кубинского врача в 1975 году. У пары, которая развелась в 1996 году, в браке родилось трое детей — Бернардо, Николас и Джулианна.

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Королевская семья погрузилась в траур из-за смерти Кристины Нидерландской
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