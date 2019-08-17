Галкин вырастил тыквы на огороде в Юрмале

Юморист Максим Галкин в сторис Instagram сообщил, что на его огороде в Латвии созрели первые тыквы. «Ребят, ну вот начал осваивать в Юрмале огород. Начали мы с тыквы. Вот посмотрите, какая тыква уже у нас подрастает», — заявил популярный телеведущий.

Судя по всему, юморист с пользой для дела проводит время в отпуске. Ранее супруг певицы Аллы Пугачевой рассказал о том, что у них в Латвии на участке выросли поганки. При этом дочь телеведущего Лиза спела забавную песенку, посвященную этим ядовитым и крайне опасным грибам.

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Отметим, что Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми находится на Рижском взморье уже два месяца. Если его жена спокойно отдыхает, то сам Галкин дал за это время несколько концертов. Сначала он выступил перед жителями Юрмалы. Затем юморист отправился по другим городам Латвии, а также Литвы. Заскочил телеведущий и в Россию. Один из концертов состоялся в Светлогорске, который расположен в Калининградской области.

Добавим, что не за горами возвращение Примадонны со своим звездным семейством в Россию. Каникулы знаменитостей постепенно катятся к завершению.