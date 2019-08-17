Подарок от мужа: Летучая похвасталась новым украшением

40-летняя телеведущая Елена Летучая накануне отметила годовщину свадьбы с супругом Юрием Анашенковым. Влюбленные поженились три года назад на греческом острове Санторини, где собрали лишь родственников и близких.

Торжество в честь годовщины состоялось на Мальдивах. Уже после праздника экс-ведущая программы «Ревизорро» продемонстрировала в блоге подарок от супруга. На романтичном фото палец Елены украшало кольцо с массивным камнем, похожим на желтый бриллиант.

Увидев столь большой камень, некоторые пользователи Сети решили, что украшение сделано из искусственных материалов. Однако на подобные реплики Летучая сразу отреагировала.

Нужно сказать, что Елена чаще всего отдает предпочтение брендовым вещам и украшениям. Недавно в блоге она продемонстрировала целую палитру закрытых купальников, которые особенно актуальны в нынешнем сезоне. Стоимость одного из таких нарядов начинается от 30 тысяч рублей.

Напомним, Летучая на протяжении нескольких дней отдыхает на Мальдивах. Сначала она наслаждалась отпуском с мамой Людмилой Александровной. Позже к Елене прилетел супруг.