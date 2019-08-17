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Грановская выбрала для фотосессии трендовое платье-комбинацию

Образ она дополнила жакетом вишневого оттенка и классическими лодочками.

Грановская выбрала для фотосессии трендовое платье-комбинацию
Надежда Грановская Фото: globallookpress.com

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская нередко балует поклонников в блоге пикантными снимками. После рождения трех детей ей удалось сохранить стройную фигуру, которую певица подчеркивает грамотно подобранными нарядами.

Недавно исполнительница поучаствовала в новой фотосессии. Для работы перед камерой Надежда выбрала одежду собственного бренда. Она облачилась в трендовое платье-комбинацию черного цвета.

Образ экс-солистка «ВИА Гры» дополнила темными лодочками, вельветовым жакетом вишневого оттенка и массивным колье. Что касается макияжа и прически, то здесь все максимально традиционно – струящиеся кудри и легкие оттенки для глаз и губ. Для иллюстрации снимков Грановская выбрала цитату поэта Марины Цветаевой.

«Знаешь, чего я хочу—всегда хочу? Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души— и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. ЧУДА», — высказалась исполнительница.

Надежда Грановская не первый год выпускает одежду. Первую коллекцию она презентовала в 2016 году.

Напомним, исполнительница увлекается не только музыкой, дизайном одежды, но и балетом. Певица давно хотела примерить пуанты, но смогла сделать это лишь после 30-ти лет.

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"ВИА Гра"«ВИА Гра»Надежда ГрановскаяНадежда Мейхер-Грановская

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Грановская выбрала для фотосессии трендовое платье-комбинацию
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