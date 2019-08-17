НОВОСТИ

Как Монро: Летучая отпраздновала годовщину свадьбы в белом платье

Телеведущая с супругом проводят романтическое путешествие на Мальдивах.

Как Монро: Летучая отпраздновала годовщину свадьбы в белом платье
Елена Летучая обрела счастье в отношениях с Юрием Анашенковым. Фото: instagram.com/elenapegas/

40-летняя телеведущая Елена Летучая отдыхает на Мальдивских островах в компании мамы и супруга, бизнесмена Юрия Анашенкова. Телезвезда рассказала подписчикам в Instagram, что они с мужем отметили здесь важную дату – три года со дня свадьбы. В честь этого события знаменитость разместила в соцсети архивный снимок с торжества, которое прошло в Греции.

Елена Летучая для празднования годовщины снова выбрала белое платье, завязывающееся на шее и открывающее спину. В похожем наряде голливудская актриса Мэрилин Монро снималась в фильме «Зуд седьмого года».

«В особенный день в особенном месте», – подписала фото телезвезда.

В комментариях к многочисленным поздравлениям Летучая рассказала, что в восторге от острова и считает его «идеальным».

Напомним, для Юрия Анашенкова брак с телеведущей стал вторым. От предыдущих отношений у предпринимателя есть двое детей. Прежде, чем узаконить свои отношения, пара встречалась порядка полутора лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

годовщина свадьбыЕлена Летучаязвездный образ

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Как Монро: Летучая отпраздновала годовщину свадьбы в белом платье
Интересно?
Поделись с друзьями: