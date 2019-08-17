Как Монро: Летучая отпраздновала годовщину свадьбы в белом платье

40-летняя телеведущая Елена Летучая отдыхает на Мальдивских островах в компании мамы и супруга, бизнесмена Юрия Анашенкова. Телезвезда рассказала подписчикам в Instagram, что они с мужем отметили здесь важную дату – три года со дня свадьбы. В честь этого события знаменитость разместила в соцсети архивный снимок с торжества, которое прошло в Греции.

Елена Летучая для празднования годовщины снова выбрала белое платье, завязывающееся на шее и открывающее спину. В похожем наряде голливудская актриса Мэрилин Монро снималась в фильме «Зуд седьмого года».

«В особенный день в особенном месте», – подписала фото телезвезда.

В комментариях к многочисленным поздравлениям Летучая рассказала, что в восторге от острова и считает его «идеальным».

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Напомним, для Юрия Анашенкова брак с телеведущей стал вторым. От предыдущих отношений у предпринимателя есть двое детей. Прежде, чем узаконить свои отношения, пара встречалась порядка полутора лет.