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В Москву придет 30-градусная жара

По данным синоптиков, теплый циклон приблизится к территории столицы 19 августа.

В Москву придет 30-градусная жара
С 19 августа в столице будет тепло и солнечно. Фото: globallookpress.com

У москвичей еще есть шанс насладиться теплыми августовскими днями. Погода готовит жителям столицы приятный сюрприз и удивит летним зноем в предпоследнюю неделю августа. По данным синоптиков, теплый циклон  приближается к территории московского региона и уже 21 августа в столице термометр покажет 30-градусную жару.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, лето вернется в Москву уже через пару дней. Синоптик рассказал изданию «РИА Новости», что в предпоследнюю неделю августа осадков не ожидается.

«Будет много солнца», – заверил эксперт.

В понедельник, 19 августа, столбик термометра поднимется до 21-26 градусов, во вторник, 20 августа, воздух прогреется до 28 градусов, в среду, 21 августа, в Москве ожидается 30-градусная жара.

Напомним, вопреки предыдущим прогнозам Гидрометцентра, погода в столице выдалась на редкость пасмурной и дождливой. Температура воздуха в первой половине августа оказалась заметно ниже средних значений. Днем столбики термометров едва достигали отметки в 15 градусов. Медики считают, что аномально холодный август может негативно повлиять на здоровье москвичей. Врачи считают, что из-за перепадов давления могут пострадать граждане, у которых имеются острые или хронические заболевания.

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В Москву придет 30-градусная жара
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