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Виторган остался без крупной суммы денег во время отдыха на Кипре

Известный актер потерял кошелек, в котором была наличность и банковские карты.

Виторган остался без крупной суммы денег во время отдыха на Кипре
Виторган остался без крупной суммы денег/globallookpress.com

Актер Максим Виторган рассказал в Instagram печальную историю, которая случилась с ним во время отдыха на Кипре. Бывший муж светской львицы Ксении Собчак лишился кошелька с большой суммой наличности и огромного количества банковских карт. Как рассказал актер, он всегда говорил, что деньги и карты не надо класть в одно место. Но в итоге сам позабыл об этом простом правиле.

При этом актер заметил, что на ужин он ел лобстеры и крабы. «Скажу, что сумма в кошельке была такая, что сами лобстеры и крабы могли бы не только откупиться от перспективы быть съеденными, но и заказать себе на ужин нас. Под соусом и с бутылочкой gavi. Ну я же говорю: там было всё», — заявил актер.

Как сказал Виторган, он надеется, что нелегальные мигранты, туристы или местные жители, которым достался его кошелёк, отдохнут по полной, «чтобы все не зря». Но при этом актер надеется, что люди, которым достался неожиданный презент, проявят честность и вернут ему деньги.

По словам Виторгана, таким образом люди докажут если не свое божественное происхождение, то, как минимум, следы его присутствия.

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КипрКсения СобчакМаксим Виторган

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Виторган остался без крупной суммы денег во время отдыха на Кипре
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