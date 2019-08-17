Александр Маршал объяснил, почему Носков сбежал из Америки

Певец Александр Маршал заявил, что не считает своего коллегу по группе «Парк Горького» Николая Носкова предателем, когда тот внезапно покинул Америку и уехал в родную страну. Как сказал музыкант, Носков в те годы очень сильно скучал по дому. Кроме того, у коллеги по группе возникали постоянные конфликты с еще одним лидером коллектива Александром Беловым. Маршал сравнил их отношения с постоянными распрями в «Биттлз» между Полом Маккартни и Джоном Ленноном.

Также Маршал заметил, что Носков очень переживал в те годы по поводу перенесенной операции на связках, поэтому в «один прекрасный день он просто собрал вещи и свалил на родину».

При этом Маршал вспомнил, что у группы предстоял концерт в Индианаполисе на фестивале Farm Aid Festival, который помогает собирать деньги для американских фермеров. Он отметил, что они вышли на сцену и ждали Носкова, надеясь, что он все-таки появится. Но чуда не случилось.

Маршал заметил, что ему пришлось самому брать в руки микрофон. У него в тот момент тряслись поджилки. Рядом с ними пели такие звезды как Элтон Джон, «Ганс энд Роузес». Много лет спустя, когда Маршал и сам оказался в России, он встретился с Носковым. Он вспомнил ту историю. Музыкант признался, что начал седеть именно после того выступления в Америке, сообщает «АиФ».