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Александр Маршал объяснил, почему Носков сбежал из Америки

По словам музыканта, своего коллегу за предателя он не считает.

Александр Маршал объяснил, почему Носков сбежал из Америки
Маршал вспомнил бегство Носкова из Америки/globallookpress.com

Певец Александр Маршал заявил, что не считает своего коллегу по группе «Парк Горького» Николая Носкова предателем, когда тот внезапно покинул Америку и уехал в родную страну. Как сказал музыкант, Носков в те годы очень сильно скучал по дому. Кроме того, у коллеги по группе возникали постоянные конфликты с еще одним лидером коллектива Александром Беловым. Маршал сравнил их отношения с постоянными распрями в «Биттлз» между Полом Маккартни и Джоном Ленноном.

Николай Носков. Фото
Носков неожиданно для всех покинул Америку/globallookpress.com

Также Маршал заметил, что Носков очень переживал в те годы по поводу перенесенной операции на связках, поэтому в «один прекрасный день он просто собрал вещи и свалил на родину».

При этом Маршал вспомнил, что у группы предстоял концерт в Индианаполисе на фестивале Farm Aid Festival, который помогает собирать деньги для американских фермеров. Он отметил, что они вышли на сцену и ждали Носкова, надеясь, что он все-таки появится. Но чуда не случилось.

Маршал заметил, что ему пришлось самому брать в руки микрофон. У него в тот момент тряслись поджилки. Рядом с ними пели такие звезды как Элтон Джон, «Ганс энд Роузес». Много лет спустя, когда Маршал и сам оказался в России, он встретился с Носковым. Он вспомнил ту историю. Музыкант признался, что начал седеть именно после того выступления в Америке, сообщает «АиФ».

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Тэги:

Александр БеловАлександр МаршалАмерикаГруппа "Парк Горького"Николай Носков

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Александр Маршал объяснил, почему Носков сбежал из Америки
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