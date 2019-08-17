«У нас с Олей все сложно»: Майами рассказал о чувствах к Бузовой

Певец Олег Майами, которого подозревают в романе с телеведущей Ольгой Бузовой после их недавнего страстного поцелуя, рассказал, что его связывает с девушкой. Как заметил молодой человек, сейчас он находится на отдыхе с друзьями в Греции. При этом музыкант очень скучает по певице.

«У нас с Олей все сложно. Тем более она сейчас занимается проектом «План Б», на который согласилась давно, еще до того, как мы сблизились», — заметил Олег Майами.

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Музыкант подчеркнул, что пока он не готов давать расширенных комментариев по поводу своего романа с певицей. Когда она вернется с Бали, то они обо всем расскажут. При этом он подчеркнул, что очень скучает по Ольге, к которой привязался за последнее время.

Олег Майами отметил, что во главу угла в любом случае он ставит творчество. Романы для него скорее побочное явление. В то же время он сказал, что в сексе ему сейчас просто нет равных. Многие известные девушки мечтают, чтобы певец обратил на них внимание.

Добавим, что не так давно Олег Майами признался, что не хочет больше сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым, который раскручивал его последние годы. В его планах строить сольную карьеру, в ходе которой он мечтает реализовать сразу несколько амбициозных бизнес-проектов, сообщает «СтарХит».