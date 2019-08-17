Невестка Пугачевой показала драку на мечах братьев Пресняковых

Невестка Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Алена Краснова в сторис Instagram показала, как ее муж музыкант Никита Пресняков дерётся на мечах со своим родным братом Артемием, которому всего четыре годика. На кадрах можно увидеть, что у мальчика на голове шлем, чтобы не получить серьезных повреждений. Сын певицы Натальи Подольской, надо признать, дал достойный отпор своему брату, который старше его на 24 года.

Видеозапись была сделана на даче у семейства Пресняковых, где часто любит в полном составе собираться большая семья музыканта. Напомним, что Никита Пресняков родился у Владимира от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте. Несмотря на расставание, звезды сохранили очень хорошие отношения.

С 2005 года Владимир Пресняков живёт с певицей Натальей Подольской. Их сын Артемий родился в 2015 году. Не так давно мальчику исполнилось четыре года.

Алена Краснова два года назад вышла замуж за Никиту Преснякова. Пока у пары нет детей. Муж девушки очень много гастролирует с концертами.