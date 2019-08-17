Миро посоветовала Тюльпановой свозить сына в Крым, а не за рубеж

Блогер Лена Миро в «Живом журнале» раскритиковала бывшую жену футболиста Александра Кержакова Милану Тюльпанову. Поводом стали недавние слова дочери сенатора, что ее сын хочет увидеть море. Девушка мечтает вывезти ребенка за рубеж. Интересно, что несколько лет назад она сама наложила запрет через суд на вывоз ребенка за границу. Тогда ее сын жил как раз с Александром Кержаковым.

Как считает Лена Миро, у Миланы Тюльпановой «лихое прошлое». Судя по всему, она подразумевает лечение женщины в реабилитационных центрах. Также Миро напомнила, что Тюльпанова в свое время публично признавалась, что употребляет наркотики. Ее она считает «не привыкшей работать мажоркой».

Миро напомнила, что Тюльпанова сдирает с Кержакова алименты. При этом блогер заметила, что вообще-то у России тоже есть выход к морю. В качестве примера она привела Крым. Миро не понимает, почему Тюльпанова не может свозить сына в этот южный регион. Тем более, что в свое время ее покойный отец активно выступал за присоединение полуострова к России.

Также Миро заметила, что Милана и сама хочет в будущем стать депутатом. Она советует ей отдыхать ближе к народу. Тогда и шансов победить на выборах будет куда больше.