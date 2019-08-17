«Красиво и приятно»: Пегова с ветерком прокатилась на автомобиле

Ирина Пегова продолжает свой приятный отдых на Крите. Она уже побывала в месте, где, по легенде, из волн вышла Афродита, на своей странице в социальной сети Instagram показала стройную фигуру.

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А вот в очередной публикации в Сети нет ни фигуры, ни красивейших местных пейзажей. Только ветер в лицо, красивая музыка и скорость. Актриса записала небольшое видео, на кадрах которого она ведет машину и наслаждается ездой.

«Люблю ездить на машинах с открытыми окнами! Кондиционер не приветствую. Во-первых, это красиво! Во-вторых, это приятно. Ветер в голове (в прямом и переносном смысле слова). Музыка классная!» — пишет в комментарии к видео звезда.

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Подписчики же отметили, что выбирая открытые окна или кабриолет, нужно повязывать платок, чтобы волосы не мешали. И, конечно, признаются любимой актрисе в любви.

«Глядя на Вас, видишь человека абсолютно счастливого, уверенного, все знающего про себя!» — пишут в комментариях.