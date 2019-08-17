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Загорелая Пугачева продемонстрировала семейную идиллию с пятым мужем

Звезды счастливы в браке почти восемь лет.

Загорелая Пугачева продемонстрировала семейную идиллию с пятым мужем
Пугачева и Галкин счастливы в браке почти восемь лет/globallookpress.com

На фанатской страничке Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой в Instagram появилась фотография, на которой певица сидит рядом со своим пятым мужем телеведущим Максимом Галкиным. На снимке звезды загорелые и очень довольные жизнью. От них исходит положительная позитивная энергетика. Они улыбаются фотографу.

Отметим, что в декабре 2019 года исполнится уже восемь лет, как Максим Галкин взял в жены Аллу Пугачеву. Спустя два года у них родились замечательные близнецы – Гарри и Лиза. Телеведущий регулярно выкладывает снимки и видеозаписи со своими детьми, которых безумно любит.

Добавим, что этим летом Пугачёва и Галкин отдыхают в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. Уже несколько лет звезды снимают в этом городе на лето огромную виллу. Недавно Галкин делился забавной видеозаписью. На кадрах можно было увидеть, что на участке звезд выросли поганки. По этому поводу Лиза Галкина даже сочинила забавную песню, которую посвятила этим несъедобным грибам.

Между тем отпуск Пугачевой и Галкина потихоньку движется к своему завершению. Совсем скоро звёздная семья вместе со своими детьми должна вернуться в столицу. Как известно, живут они в подмосковной деревне Грязь, где несколько лет назад телеведущий построил огромный замок.

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Тэги:

Алла ПугачеваДзинтариЛатвияМаксим ГалкинЮрмала

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Загорелая Пугачева продемонстрировала семейную идиллию с пятым мужем
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