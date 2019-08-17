Гарри Галкин на совместном снимке с папой показал язык

На фанатской странице Гарри Галкина, сына знаменитых Аллы Пугачевой и Максима Галкина, в Instagram появился забавный снимок, который снова вызвал бурю положительных эмоций у подписчиков.

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На фотографии запечатлена мужская половина звездного семейства – Максим Галкин с Гарри. Селфи, скорее всего, было абсолютно спонтанное, а для ведущего и вовсе неожиданное. Но только не для пятилетнего мальчика. Похоже, он специально решил сделать хулиганский снимок с высунутым языком.

«Копия папа! Вы просто одно лицо», — восклицают подписчики, заодно называя отца с сыном «красавчиками».

Напомним, летние каникулы и отпуск семья Максима Галкина в полном составе проводит в Юрмале, где снимает большой коттедж. Дети успели побывать в местном зоопарке. А вся звездная семья посетила не один концерт, благо в это время в Юрмале их много, в том числе и музыкальный фестиваль «Рандеву».