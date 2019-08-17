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Регину Тодоренко в Одессе назвали «девушкой мечты»

Ведущая вместе с сыном отдыхает в городе, где прошли ее детство и юность.

Регину Тодоренко в Одессе назвали «девушкой мечты»
РЕГИНА ТОДОРЕНКО ИЗМЕНИЛА ОТНОШЕНИЕ К БОЛЕЗНЯМ. ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBAL LOOK PRESS

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко продолжает свой отдых вместе с сыном Майклом в Одессе, где прошло ее детство и юность. Одна уже встретилась со старыми подругами, о чем сообщила своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Очередную публикацию в Сети ведущая посвятила перечислению того, что ей еще удалось сделать за день. Как отмечает Регина, она смогла пройти пять километров пешком с детьми и успела сфотографироваться с 34 прохожими.

«Один из них даже сказал: «Регина, вы — девушка моей мечты, жаль, что замужем»», — пишет Тодоренко.

В комментариях же обсуждение получилось разношерстным. Одни хвалили или критиковали образ ведущей, другие интересовались, долго ли она пробудет на Украине, третьи высказывались относительно ее брака с певцом Владом Топаловым.

Кстати, недавно Регина откровенно рассказала своим фанатам о том, как выглядит дома.

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ведущаяОдессаотдых с семьейРегина Тодоренко

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Регину Тодоренко в Одессе назвали «девушкой мечты»
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