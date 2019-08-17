«Катимся шарами»: Нетребко показала шикарное азербайджанское застолье

Как известно, знакомство с новой страной сводится не только к разглядыванию местных достопримечательностей, общению с людьми. Немаловажное значение имеет и национальная кухня, с которой оперная певица и известная гурманка Анна Нетребко, отдыхающая сейчас в Азербайджане, знакомится с особым вниманием.

На своей странице в социальной сети Instagram она поделилась блюдами одного застолья, участницей которого Анна стала.

«И отдельный пост на ночь глядя об Азербайджанской кухне! Азербайджанцы едят всегда, везде и много… и конечно очень вкусно! Никаких вегетарианцев и диет: много мяса, много хлеба, овощей и сладостей! Мы катимся шарами оттуда», — признается певица.

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На снимках разнообразные блюда выглядят очень аппетитно, потому подписчики на страницу звезды признаются, что для них, порой, это самое страшное. Ведь глаза уже боятся, а рот при этом не может закрыться. Некоторые отмечают, что именно так выглядит настоящее восточное гостеприимство.

Напомним, незадолго до этого Анна Нетребко зажигательно станцевала прямо на одной из улиц Баку.