«Атом солнца»: Машков почтил память Табакова архивным снимком

Художественный руководитель «Табакерки» Владимир Машков в Instagram почтил память легендарного актера и режиссера, народного артиста СССР Олега Табакова. Ему 17 августа 2019 года исполнилось бы 84 года.

Машков опубликовал архивный кадр, который был сделан в девяностых годах прошлого века. На снимке можно увидеть Олега Табакова со своим внуком Никитой, который выбежал на сцену к деду. Тогда актеру исполнилось 60 лет и торжества проходили во МХАТе.

«Сегодня 84 года со дня рождения атома солнца. Помним и очень любим», — заявил Владимир Машков.

Напомним, что Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года на 83-м году жизни. У актера случился сердечный приступ. Артиста похоронили на Новодевичьем кладбище столицы. Со звездой советского кинематографа пришли попрощаться тысячи людей. Это близкие, коллеги и представители власти. На траурной церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.