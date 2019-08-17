Ведущий Роман Бабаян ушел с ТВЦ на НТВ

На новом месте работы телезвезда тоже будет вести политическую программу.

Известный телевизионный ведущий и лицо политического ток-шоу «Право голоса», которое выходит на канале ТВЦ, покинул прежнее место работы. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Бабаяна, решение о переходе на другое место работы было принято не скоропалительно, а еще несколько месяцев назад. Новый проект на НТВ, который предстоит вести журналисту очень похож на «Право голоса», но все же несколько другая.

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«Со мной ушла часть моей команды, она также будет работать со мной на новом проекте», — сообщил Роман.

Кроме того, он рассказал, что названия у нового шоу пока нет, а решение перейти на другую кнопку было принято после того, как с предложением к нему обратились представители НТВ.

Напомним, несколько месяцев назад, после смерти Сергея Доренко, Роман Бабаян возглавил и радиостанцию «Говорит Москва», что стало для редакции полной неожиданностью.