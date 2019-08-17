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Ведущий Роман Бабаян ушел с ТВЦ на НТВ

На новом месте работы телезвезда тоже будет вести политическую программу.

Ведущий Роман Бабаян ушел с ТВЦ на НТВ
Роман Бабаян. КАДР ИЗ ПРОГРАММЫ "ПРАВО ГОЛОСА" НА YOUTUBE

Известный телевизионный ведущий и лицо политического ток-шоу «Право голоса», которое выходит на канале ТВЦ, покинул прежнее место работы. Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам Бабаяна, решение о переходе на другое место работы было принято не скоропалительно, а еще несколько месяцев назад. Новый проект на НТВ, который предстоит вести журналисту очень похож на «Право голоса», но все же несколько другая.

«Со мной ушла часть моей команды, она также будет работать со мной на новом проекте», — сообщил Роман.

Кроме того, он рассказал, что названия у нового шоу пока нет, а решение перейти на другую кнопку было принято после того, как с предложением к нему обратились представители НТВ.

Напомним, несколько месяцев назад, после смерти Сергея Доренко, Роман Бабаян возглавил и радиостанцию «Говорит Москва», что стало для редакции полной неожиданностью.

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Роман БабаянСергей Доренкосмена работыТВЦтелеканал НТВток-шоу

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Ведущий Роман Бабаян ушел с ТВЦ на НТВ
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