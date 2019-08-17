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Ксения Собчак заинтриговала фанатов необычным снимком на яхте

Телеведущая и ее возлюбленный Константин Богомолов отдыхают на море.

Ксения Собчак заинтриговала фанатов необычным снимком на яхте
КСЕНИЯ СОБЧАК. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

На фоне настойчивых разговоров о скорой свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, которые, к слову, сами влюбленные пока никак не комментируют, режиссер и телеведущая уехали отдыхать на море.

Ксения продолжает публиковать снимки, сделанные на яхте, рассекающей водные просторы. В предыдущее посте она, шутя, пыталась продемонстрировать растяжку, а теперь решила показать своим подписчикам в социальной сети Instаgram снимок, сидя на полу.

Похоже, резонанс, который может вызвать эта фотография, сама Собчак не могла оценить во время съемок. Увидев же получившийся кадр, телеведущая сообразила, как именно будут его рассматривать.

«В руках ветер не удержать. P.S. Все увеличили фотку?» — поинтересовалась звезда и правильно сделала. Потому что вырез и проймы платья были настолько глубоки, что у нее оказалась видна вся грудь. Однако, падающие лучи солнца мешают рассмотреть, есть ли под платьем нижнее белье или купальник. И только действительно увеличив снимок, можно разглядеть, что купальник телесного цвета все же присутствует.

Напомним, накануне Собчак мило прокомментировала снимок своего бывшего мужа, которым Максим Виторган поделился в Сети. На фотографии артист запечатлен со всем своими тремя детьми.

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Ксения Собчак заинтриговала фанатов необычным снимком на яхте
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