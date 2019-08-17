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Успенская в купальнике призвала девушек верить в свою красоту

Певица продолжает делиться секретами своей красоты.

Успенская в купальнике призвала девушек верить в свою красоту
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ ФОТО: EAST NEWS

65-летняя Любовь Успенская не раз заявляла, что стремится выглядеть молодо и привлекательно. У певицы это весьма успешно получается, иначе поклонники певицы не заваливали бы ее вопросами в Instagram о секретах привлекательность. Пока время на отдыхе позволяет, Любовь решила раскрыть некоторые из них.

На этот раз рекомендация артистки больше касалась психологической составляющей.

«Девочки, никогда не забывайте, что каждая из вас — индивидуальна и уникальна. Любите себя и тогда вас будут любить окружающие. Не теряйте веры в себя, в свою красоту!», — пишет звезда.

А в качестве иллюстрации Успенская выбрала свои снимки в купальнике, который позволяет увидеть стройную фигуру певицы. Несколько кадров, выполненных в разных ракурсах, сменяют друг друга под композицию звезды «Очень красивая женщина».

Напомним, первым советом, которым Любовь Успенская поделилась в социальной сети Instagram, стала рекомендация как можно реже бывать на солнце, которые сильно высушивает кожу. Также звезда призналась, что за время отпуска еще ни разу не принимала солнечных ванн.

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Успенская в купальнике призвала девушек верить в свою красоту
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