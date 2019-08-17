Дарья Мороз призвала журналистов прекратить писать чушь

Интерес журналистов к актрисе Дарье Мороз стабильно высок. Своим читателям они рассказывают о творческих работах звезды, о ее странице в Instagram, и, конечно, о личной жизни. До последнего времени актриса ничего не говорила об отношении к публикациям о своей собственной персоне, но вот очередной пост в Сети Дарья решила посвятить именно этой теме.

«Милые мои желтые друзья! Займитесь, в конце концов, журналистикой, вместо того, чтобы выуживать фразы из контекста, писать чушь и пыхтеть над созданием броских заголовков!» — раздраженно написала актриса.

Вероятно, так Дарья Мороз отреагировала на новости о том, что в начале семейной жизни с режиссером Константином Богомоловым, она зарабатывала больше своего мужа, что, впрочем, не такая уж диковинка. Но потом, как рассказывала артистка на ток-шоу, посвященному второй части «Содержанок», все изменилось.

Напомним, супруги расстались больше года назад. О том, есть ли новый кавалер у Дарьи неизвестно, а вот личная жизнь Богомолова бьет ключом. Его бурный роман с Ксенией Собчак, похоже, идет к своему логическому продолжению – свадьбе. По слухам, она должна состояться уже этой осенью.