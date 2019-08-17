После танцев на столе в Монако Лобода улетела на Сардинию

Несколько, что певица Светлана Лобода провела в Монако запомнятся и ей самой, и некоторым местным жителям. Звезда сражала наповал в гостинице, где продемонстрировала всем модельную походку, затем выступлением фестивале Russian Music, а позже зажигательным танцем на вечеринке.

Программа «максимум», похоже, звездой выполнена и она со спокойным сердцем может отправляться в путешествие по Европе дальше. Что, впрочем, она и сделала. Об этом артистка написала в своей очередной публикации в Instagram.

«Bye bye, Monaco. Hello, Sardinia», — попрощалась Светлана перед посадкой в частный самолет.

Кстати, напомним, перед европейским вояжем Лобода рассказала журналистам, как ей удается оставаться стройной. По словам певицы ее сильно мотивирует мечта о о точеной фигуре И, конечно, звезда старается не пропускать тренировочные дни.