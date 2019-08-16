За «блокадницу» ответит: на Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Ведущая «Дома-2» вновь оказалась в центре скандала. На этот раз девушка подверглась серьезной критике за то, что назвала себя «блокадницей». На деле же Ольга, находясь в ресторане, шутки ради облизывала пустую тарелку.

Многие коллеги, как и подписчики певицы, шутку не оценили. Они уверены, что нельзя шутить над периодом в истории, когда от голода и холода умирали тысячи людей. Тем более, что Бузова родилась в Санкт-Петербурге и не понаслышке знает, как город переживал эту трагедию.

Чиновник посчитал, что звезда «заигралась», и выступил с инициативой заблокировать в наказание ее Instagram.

«Генпрокуратура должна взять ситуацию на особый контроль и выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать ее страницу», — высказался зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин.

больше по теме Бузова пожаловалась на обезьян, которые съели на Бали ее рыбу Звезда отдыхает и работает на райском острове.

К слову, Ольга осознала ошибку, извинилась, а также добавила, что ее родная бабушка пережила блокаду, а потому она ни в коем случае не думала кого-либо обидеть.