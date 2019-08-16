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Снигирь встала за прилавок, чтобы помочь детям

36-летняя актриса продавала фаст-фуд на Центральном рынке на Цветном бульваре.

Снигирь встала за прилавок, чтобы помочь детям
https://www.instagram.com/yuliasnigir/

График спутницы Евгения Цыганова, актрисы Юлии Снигирь расписан до конца года. Девушка крайне избирательно подходит к съемкам и соглашается лишь в случаях, если ее зацепил сценарий.

Однако на доброе дело звезда экрана время нашла. Актриса провела весь день за прилавком торговой точки на рынке.

«Сказ о том, как Юля утку продавала. Вместе делать добро — весело и приятно», — подписала снимок молодая мама.

К слову, у звездного продавца дела быстро пошли в гору, а выручка кафе заметно увеличилась. Вырученные деньги в этот же день были направлены в детский хоспис «Дом с маяком», помогающий неизлечимо больным детишкам.

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благотворительностьзвездная благотворительностькак отдыхают звездыЮлия Снегирь

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Снигирь встала за прилавок, чтобы помочь детям
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