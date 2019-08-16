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Названа причина смерти принцессы Кристины Нидерландской

Младшая сестра бывшей королевы Беатрисы скончалась во дворце в Гааге в пятницу, 16 августа.

Названа причина смерти принцессы Кристины Нидерландской
Принцесса Кристина Нидерландская скончалась после продолжительной болезни. Фото: Global Look Press

Принцесса Кристина Нидерландская умерла 16 августа во дворце в Гааге. Королевской особы не стало на 73 году жизни. Она скончалось после продолжительной борьбы с раком.

Кристина родилась самой последней из четырех дочерей королевы Джулианны и ее супруга принца Бернарда. О ее смерти сообщил Датский королевский дом.

Король Виллем-Александр, королева Максима и Беатрис назвали Кристину «яркой личностью с добрым сердцем».

Кристина родилась наполовину слепой и решение ее матери искать помощи у знахаря Гита Хофманса привел к королевскому кризису в 1950-х годах.

Кристина стеснялась появляться на публике. Ее бывшим мужем был врач с Кубы Джордж Гилермо, от которого она родила троих детей — Бернардо, Николаса и Джулиану. Пара развелась в 1996 году.

Из-за неравного брака Кристина лишилась права наследования датского трона, но это дало ей возможность жить вне королевского двора.

В свое время она проживала в таких странах, как Италия, США и Канада. Последние годы жизни провела в Лондоне, пишет Mirror.

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Названа причина смерти принцессы Кристины Нидерландской
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