Названа причина смерти принцессы Кристины Нидерландской

Принцесса Кристина Нидерландская умерла 16 августа во дворце в Гааге. Королевской особы не стало на 73 году жизни. Она скончалось после продолжительной борьбы с раком.
Кристина родилась самой последней из четырех дочерей королевы Джулианны и ее супруга принца Бернарда. О ее смерти сообщил Датский королевский дом.
Король Виллем-Александр, королева Максима и Беатрис назвали Кристину «яркой личностью с добрым сердцем».
Кристина родилась наполовину слепой и решение ее матери искать помощи у знахаря Гита Хофманса привел к королевскому кризису в 1950-х годах.
Кристина стеснялась появляться на публике. Ее бывшим мужем был врач с Кубы Джордж Гилермо, от которого она родила троих детей — Бернардо, Николаса и Джулиану. Пара развелась в 1996 году.
Из-за неравного брака Кристина лишилась права наследования датского трона, но это дало ей возможность жить вне королевского двора.
В свое время она проживала в таких странах, как Италия, США и Канада. Последние годы жизни провела в Лондоне, пишет Mirror.