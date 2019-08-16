Стало известно, почему Леннон вернул королеве Орден империи

Елизавета II в 1965 году по достоинству оценила вклад The Beatles в музыку, вручив каждому из «ливерпульской четверки» по ордену Британской империи. Однако спустя четыре года Джон Леннон посчитал своим долгом вернуть награду обратно королеве.

В письме, которое прилагалось к посылке, музыкант объяснил мотивы своего поступка. Оказалось, что Леннон решил отказаться от почести по политическим соображениям.

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«Ваше Величество, я возвращаю орден Британской империи в знак протеста английского вмешательства в гражданскую войну между Нигерией и Биафрой, против поддержки войны Америки во Вьетнаме и против того, что сингл Cold Turkey съезжает с чартов. С любовью, Джон Леннон», — гласило послание.

Гражданская война в Нигерии разразилась в 1967 между федеральным правительством в тогдашней столице страны Лагосе (сейчас Абуджа с 1991 года, прим. ред.). Конфликт завершился в 1970 году победой Нигерии.

Cold Turkey был вторым по счету синглом Леннона, после распада The Beatles. Он занял лишь 14 строчку в британском чарте, пишет Express.