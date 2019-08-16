НОВОСТИ

Остроумова поделилась подробностями состояния Гафта

По ее словам, о выписке артиста говорить пока рано.

Остроумова поделилась подробностями состояния Гафта
Валентин Гафт Фото: EAST NEWS

Супруга советского и российского актера Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о самочувствии мужа. По словам артистки, его состояние оценивают как стабильное, пишут РИА «Новости».

При этом говорить о выписке из медицинского учреждения еще рано. Даже приблизительные даты Ольге Остроумовой еще неизвестны.

Несколько дней назад звезду фильма «Гараж» госпитализировали. Причиной стал инсульт. Тогда его состояние оценивали как удовлетворительное. Но затем пациента перевели из реанимации в отделение неврологии.

Ранее по Сети даже гуляла информация, что 83-летний актер ушел из жизни. Однако эти сведения оперативно опровергли.

Валентин Гафт. Фото
Валентин Гафт Фото: EAST NEWS

Напомним, Валентин Гафт впервые снялся в кино еще в середине 50-х годов прошлого столетия. Чаще всего он сотрудничал с советским режиссером Эльдаром Рязановым. Много своего времени актер отдавал всегда не только кино, но и театру. Уже несколько десятков лет супруг Ольги Остроумовой играет в столичном «Современнике».

А как вы относитесь к творчеству Валентина Гафта?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Валентин ГафтинсультОльга Остроумовасостояние здоровья

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Остроумова поделилась подробностями состояния Гафта
Интересно?
Поделись с друзьями: