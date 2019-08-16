Остроумова поделилась подробностями состояния Гафта

По ее словам, о выписке артиста говорить пока рано.

Супруга советского и российского актера Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала о самочувствии мужа. По словам артистки, его состояние оценивают как стабильное, пишут РИА «Новости».

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При этом говорить о выписке из медицинского учреждения еще рано. Даже приблизительные даты Ольге Остроумовой еще неизвестны.

Несколько дней назад звезду фильма «Гараж» госпитализировали. Причиной стал инсульт. Тогда его состояние оценивали как удовлетворительное. Но затем пациента перевели из реанимации в отделение неврологии.

Ранее по Сети даже гуляла информация, что 83-летний актер ушел из жизни. Однако эти сведения оперативно опровергли.

Напомним, Валентин Гафт впервые снялся в кино еще в середине 50-х годов прошлого столетия. Чаще всего он сотрудничал с советским режиссером Эльдаром Рязановым. Много своего времени актер отдавал всегда не только кино, но и театру. Уже несколько десятков лет супруг Ольги Остроумовой играет в столичном «Современнике».

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