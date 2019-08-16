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Кейт и Меган не поздравили принцессу Анну с днем рождения

Единственной дочери Елизаветы II 15 августа исполнилось 69 лет.

Кейт и Меган не поздравили принцессу Анну с днем рождения
Кейт и Меган забыли о дне рождения тетушки Уильяма и Гарри. Фото: Global Look Press

Поклонники королевской семьи были несказанно удивлены, что принцесса Анна не получила ни одного поздравления с днем рождения от «великолепной четверки» — принца Уильяма, Кейт Миддлтон, принца Гарри и Меган Маркл.

15 августа единственной дочери Елизаветы II исполнилось 69 лет. В связи с этим событием в соцсетях королевской семьи появились поздравления от королевы и принца Филиппа, а также братьев именинницы — Чарльза, Эндрю и Эдварда.

А вот племянники с женами на теплые слова оказались на редкость скупы: на их страничках в соцсетях не появилось ни одного поздравления.

Кейт и Уильям обычно размещают пост, который посвящают виновнику торжества, но последний раз они проявляли активность в соцсетях неделю назад — публикуя фото с регаты.

Что же касается Меган и Гарри, то молодые родители вообще на заморачиваются подобными глупостями, предпочитая оставлять поздравления уже под готовыми постами. Однако в этот раз они не сделали даже этого.

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Кейт и Меган не поздравили принцессу Анну с днем рождения
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