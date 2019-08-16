Лолита вступилась за Повалий, которой отказали в проведении концерта в Киеве

Исполнительница сетует, что верила во Владимира Зеленского, но с его приходом так ничего и не меняется.

Певица Лолила Милявская поддержала свою коллегу по сцене Таисию Повалий, которой отказали в проведении концерта в Киеве.

Повалий посетовала о случившемся в Instagram, разместив пост с обращением к подписчикам. Исполнительница попросила помощи и поддержки у всех своих поклонников, которые хотят попасть на ее выступление.

«Я прошу вас, мои искренние и чистые поклонники, сказать свое слово против лжи и несправедливости!!!» — призывает Таисия Повалий.

Пользователи, как это традиционно бывает, разделились на два лагеря: одни возмущены несправедливостью, другие напомнили певице, что ей действительно не рады на украинской земле.

Среди тех, кто вступился за исполнительницу, оказалась Лолита Милявская. Она призналась, что устала от ситуации, когда власти разделяют людей и разочарована в новом президенте Украины.

Певица надеялась, что с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация начнет стабилизироваться. Многие согласились с позицией Милявской, но отметили, что «все очень быстро хотят изменений, через два месяца все хотят порядка, а так не бывает», сообщает телеканал «360».