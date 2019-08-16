Новые детали: Кейт и Уильям оказались знакомы со школьной скамьи

Королевский эксперт Кэти Николь выяснила, что герцог и герцогиня Кембриджские встретились раньше, чем было принято думать.

Поклонники королевской семьи не раз читали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые встретились у университете Сент-Эндрюс, где вместе учились. Однако, как оказалось, у них было шапочное знакомство, когда оба были старшеклассниками.

Об этом рассказала автор книг «Уильям и Гарри» и «Кейт: Будущая королева» Кэти Николь. В своей первой книге эксперт сама же и писала, что будущие супруги познакомились во время учебы в вузе в 2001 году.

Однако позже, поговорив с друзьями Кейт, писательница выяснила, что та встречалась с Уильямом еще школьницей.

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«Это было для меня откровением», — призналась Николь. Приятели герцогини Кэтрин рассказали, что некоторые из них были знакомы с принцем Уильямом и принцем Гарри, поэтому, порой, они пересекались в одной компании.

Однако в то время у Кейт никаких видов на Уилла и в помине не было. Чувства появились гораздо позже, когда они стали студентами. Сначала между ними возникла крепкая дружба, которая позже переросла в любовь, пишет Express.