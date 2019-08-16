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Кейт Миддлтон начала учить детей теннису в элитном клубе

Членство в фешенебельном загородном заведении стоит 1280 фунтов стерлингов в год.

Кейт Миддлтон начала учить детей теннису в элитном клубе
Кейт Миддлтон с детьми являются завсегдатаями загородного клуба. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон большую часть летних каникул проводит с детьми в элитном загородном клубе, который находится всего в 25 минутах езды от их лондонской резиденции Кенсингтонского дворца.

На 42 акрах клуба раскинулись 15 теннисных кортов, игровая площадка с аттракционами и бревенчатые домики со всеми удобствами.

Королевский источник сообщает, что Кейт с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи завсегдатаи клуба.

«Она привозит туда всех детей. Там прекрасные игровые площадки, от которых они в восторге. Кроме этого, Джордж и Шарлотта берут там уроки большого тенниса», — рассказал он.

«После игр и занятий спортом они все вместе собираются в клубе на ленч или чаепитие. Им никогда не скучно и они ведут себя как обычная семья», — отметил источник.

К слову сказать, членство в любимом загородном клубе стоит Кейт 1280 фунтов стерлингов в год (около 102,5 тысяч рублей), пишет Hello!.

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Тэги:

большой теннисБританская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостипринц Джорджпринцесса Шарлотта

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Кейт Миддлтон начала учить детей теннису в элитном клубе
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