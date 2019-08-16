Мама Тимати объяснила отсутствие совместных фото с Решетовой

Накануне российский рэпер Тимати отметил свое 36-летие. Он не устраивал пышную вечеринку в клубе, а собрал близких на Мальдивских островах. Небольшой фотоотчет с праздника опубликовала в своем блоге его мама Симона Юнусова.

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На снимках можно увидеть многочисленных друзей семьи. Больше всего фото было с именинником и его пятилетней дочкой Алисой. Девочку родила экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова.

При этом у Симоны Юнусовой не оказалось ни одного фото с нынешней девушкой Тимати, моделью Анастасией Решетовой, которая также присутствовала на празднике.

Чтобы поклонники не терялись в догадках, мама рэпера прояснила ситуацию.

«Я вообще не люблю фотографироваться, но, как исключение вчера сделала селфи с теми, кто меня об этом попросил», — отметила Симона Юнусова.

Тогда напрашивается вывод, что, напротив, Решетова не хотела сделать снимок на память с будущей свекровью. Однако, это лишь догадки.

Напомним, второй ребенок Тимати появится на свет уже этой осенью. Анастасия Решетова ранее заявила, что не собирается рожать за границей. Пара предпочла довериться столичным врачам.

Что касается пола будущего малыша, то Тимати и Анастасия держат эту информацию в секрете.