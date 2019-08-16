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Психолог раскрыла, что означают прозвища Кейт, Меган и Елизаветы II

Бекки Спелмен считает: то, как супруги обращаются друг к другу, может многое поведать об их отношениях.

Психолог раскрыла, что означают прозвища Кейт, Меган и Елизаветы II
Супруг ласково зовет Кейт Миддлтон "куколкой". Фото: instagram.com/theroyalfamily/

Директор клиники психологической помощи Бекки Спелмен прокомментировала забавные имена, которые дают друг другу члены королевской семьи. Общеизвестно, что принц Уильям, «любя, шутя, нарочно» называет Кейт Миддлтон «куколкой».

По мнению эксперта такое обращение говорит о его восхищении красотой жены, желании оберегать ее, но в то же время и показать, что глава семьи — именно он.

Принц Гарри, как бывший вояка, расплываться в сантиментах особо не любит и зовет Меган Маркл коротко и по делу — «Мег». Впрочем, как отмечает Спелмен, такое лаконичное обращение свидетельствует об уважении к супруге и о том, что он ее ценит.

Герцог Эдинбургский тоже особым церемониалом не отличается и порой зовет Елизавету II «старой капустой», читай «старой перечницей», чтобы напомнить, что она не только королева, но прежде всего его милая женушка.

Впрочем, чтобы не нарываться на монарший гнев, принц Филипп, порой, «включает дипломата» и называет ее «капусткой», пишет The Sun.

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Психолог раскрыла, что означают прозвища Кейт, Меган и Елизаветы II
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