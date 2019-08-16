«Фантастика»: Рудковская оценила выступление Билана в Монако

Певец и продюсер уже много лет работают вместе.

Накануне в Монако прошел большой музыкальный фестиваль Russian Music Festival. Он собрал на одной площадке множество звезд отечественного шоу-бизнеса, среди которых Светлана Лобода, Ирина Дубцова, Сергей Шнуров и другие.

больше по теме Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако Певица не раз доказывала, что умеет отрываться по полной.

В один из дней перед гостями выступил исполнитель Дима Билан. Пропустить выход на сцену своего подопечного продюсер Яна Рудковская попросту не могла. Уже после выступления победителя Евровидения-2008 она публично обратилась к певцу в блоге.

Говоря о творчестве Билана, Рудковская отметила, что, несмотря на продолжительную и успешную карьеру, до конца свой потенциал исполнитель хита «Невозможное возможно» еще не раскрыл.

«С каждой новой песней твой талант обрамляется новыми красками! Как ты работаешь и отдаёшься публике — это фантастика и большая редкость в наше смутное музыкальное время! Очень люблю тебя и всегда рядом, но ты все знаешь», — эмоционально высказалась продюсер.

Не отреагировать на столь теплые слова Дима Билан не мог.

СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/B1N6XnmlXCh/

Добавим, грандиозный фестиваль в Монако шел три дня и завершился 15 августа.