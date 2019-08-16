Елизавета II наложила «табу» на титул герцога Виндзорского

Королевский эксперт Ричард Фицуилльмс рассказал, что в «ранжире о рангах» британской королевской семьи имеется титул, на который ни за какие коврижки не согласится ни одна из августейших особ. Он был опорочен дядюшкой Елизаветы II Эдвардом VIII.
Речь идет о «по своей сути самом английском» титуле герцога Виндзорского, который стал синонимом эгоизма.
«Ирония заключается в том, что в 1917 году королевская семья учредила Дом Виндзоров с целью избавления правящей династии от прежнего немецкого названия Саксен-Кобург-Готской в условиях Первой мировой войны», — поясняет эксперт, добавляя, что именно так называется и одна из старейших королевских резиденций.
Однако титул герцога Виндзорского теперь вряд ли кто-либо согласится взять, после того, как его «репутацию» подмочил Эдвард VIII.
«Маловероятно, что титул герцога Виндзорского будет когда-либо использоваться снова, так как он всегда будет ассоциироваться с дядей королевы, который отрекся от престола в 1936 году, чтобы жениться на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон», — продолжает объяснение эксперт.
«Одно время в глазах публики он имел репутацию короля, который отказался от трона ради любви. Однако в последние десятилетия он стал королем, для которого патриотизм и обязанности были пустым звуком, так как помимо всего прочего он еще и проявлял симпатии к фашисткой Германии», — отмечает Фицуилльмс.
«Его эгоизм стал его погребальной надписью», — цитирует эксперта Express.