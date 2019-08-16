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Путин присвоил пилотам «кукурузного» самолета звание Героев России

Командир корабля и второй пилот получат звания Героев РФ, остальной экипаж – ордены Мужества.

Путин присвоил пилотам «кукурузного» самолета звание Героев России
Владимир Путин подписал указ о присвоении пилотам самолета, совершившего жесткую посадку в поле, звания Героев РФ ФОТО: Владимир Веленгурин

Президент подписал документы на присвоение звания Героев России пилотам, посадившим А -321 в кукурузном поле в Жуковском.

Капитан корабля Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин будут представлены к званиям героев Российской федерации. Остальной экипаж получил ордена Мужества.

О том, что документ уже подписан, президент сообщил лично, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

Владимир Путин выразил надежду, что подобные ситуации в стране будут случаться как можно реже.

«Таких происшествий у нас будет как можно меньше — хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило», — отметил президент.

Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку 15 августа 2019 года. Через минуту после взлета воздушное судно столкнулось со стаей крупных птиц. Они попали в турбину и из строя вышли сразу два двигателя самолета.

Дамир Юсупов перешел на ручное управление самолетом и принял решение сажать машину в поле. На пути были кукурузные посевы, именно среди них и совершил посадку борт.

Несмотря на то, что пилот решил не выпускать шасси, посадка прошла успешно. Позже многие эксперты скажут, что почти «ювелирно», сообщает телеканал «360«.

На борту находилось более 230 пассажиров и семь членов экипажа, все остались целы.

Помощь потребовалась почти восьмидесяти пострадавшим, у них диагностированы  ушибы. 16 августа второго пилота госпитализировали в больницу с ушибом грудной клетки.

В аэропорту пообещали, что все пассажиры смогут забрать свои чемоданы уже до 18 августа, а власти Подмосковья заверили, что выплатят компенсацию владельцу кукурузного поля, — после того, как посчитают ущерб.

Кстати, пассажиры тоже получат компенсацию по 100 тысяч рублей, а экипаж — премию от руководства авиакомпании.

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ЧП с самолетом

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Путин присвоил пилотам «кукурузного» самолета звание Героев России
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