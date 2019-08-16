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Ушел из жизни композитор Роман Леденев

Он писал музыку для фильмов, среди которых советская комедия «Ход конем».

Ушел из жизни композитор Роман Леденев
Кадр из фильма «Ход конем» (1962)

Народный артист России, известный композитор Роман Леденев ушел из жизни. Ему было 88 лет. Причины смерти музыканта пока не озвучили. О случившемся накануне сообщил Союз кинематографистов России.

«Для многих из нас он был любимым учителем и старшим другом», — говорится в некрологе.

Роман Леденев родился в декабре 1930-го в Москве. Всю жизнь посвятил музыке. Свой путь начал с музыкальной школы, затем окончил Московскую консерваторию, а чуть позже аспирантуру при этом учебном заведении. Не один год музыкант отдал преподаванию. Работать со студентами он начал еще в середине 50-х годов прошлого столетия.

Отметим, Леденев больше всего известен как кинокомпозитор. В этой роли он дебютировал еще в 1962 году. В тот момент музыкант работал над комедией советского режиссера и сценариста Татьяны Лукашевич под названием «Ход конем».

Композитор также написал музыку к таким известным картинам, как «Странная женщина», «Зной», «Дядюшкин сон» и другим.

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Ушел из жизни композитор Роман Леденев
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