Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца

В новом выпуске YouTube-шоу «А поговорить?» 34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения. Девочке тогда исполнилось 11 лет.

Как и многие, в юности Юлия приехала покорять Москву, поступала в театральный вуз, ей даже пришлось ночевать на вокзале. Но все эти трудности не идут ни в какое сравнение с тем горем, которое пришлось пережить Юлии Пересильд в своем детстве, когда в день рождения она узнала о смерти папы.

Актриса говорит, что он был разносторонне талантливым, но поверхностным человеком, а в 90-е также занялся бизнесом – продажей джинсов.

«Легкие деньги привели к тому, что стал появляться алкоголь. И отец стал другим человеком», — с горечью вспоминает Юлия.

Однако все равно пропустить день рождения дочери отец Юлии без уважительной причины не мог, поэтому девушка очень удивилась, когда он не появился ни к праздничному застолью, ни позже… В самое страшное никто не мог поверить до самого конца.

«Я даже обиделась на него, ведь отец меня боготворил – было очень странно, что он не приехал. Мама с подружками стали звонить в милицию, а потом мама сказала в полушутку: «В морг, что ли звонить?» Там на вопрос ответили «Да». После этого целый кусок времени выпал у меня из памяти», — со слезами рассказала актриса.

Юлия говорит, что узнав о смерти отца, она не плакала, так как известие стало для нее шоком. За одним потрясением последовало другое – вернувшись домой семья актрисы обнаружила, что их квартиру ограбили, вынесли всю мебель. Однако все испытания не сломали Юлию, а наоборот, закалили ее характер.

«Я никогда не была слабой, а тут почувствовала себя еще сильнее. В 14 лет пошла работать. В 16 лет я стала словно мама для своей матери, почувствовала ответственность за нее и за бабушку», — откровенничает актриса.

Она призывает поклонников не жалеть ее, так как жалость не вызывает в ней ничего кроме злости, пишет сайт Dni.ru.