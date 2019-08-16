НОВОСТИ

Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца

Актриса признается, что только злится, если кто-то начинает ее жалеть.

Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца
Юлия Пересильд до сих пор переживает смерть отца, но ненавидит, когда ее жалеют. ФОТО: Global Look Press

В новом выпуске YouTube-шоу «А поговорить?» 34-летняя актриса откровенно вспоминает о своем детстве, об убийстве отца, которое произошло в день ее рождения. Девочке тогда исполнилось 11 лет.

Как и многие, в юности Юлия приехала покорять Москву, поступала в театральный вуз, ей даже пришлось ночевать на вокзале. Но все эти трудности не идут ни в какое сравнение с тем горем, которое пришлось пережить Юлии Пересильд в своем детстве, когда в день рождения она узнала о смерти папы.

Актриса говорит, что он был разносторонне талантливым, но поверхностным человеком, а в 90-е также занялся бизнесом – продажей джинсов.

«Легкие деньги привели к тому, что стал появляться алкоголь. И отец стал другим человеком», — с горечью вспоминает Юлия.

Однако все равно пропустить день рождения дочери отец Юлии без уважительной причины не мог, поэтому девушка очень удивилась, когда он не появился ни к праздничному застолью, ни позже… В самое страшное никто не мог поверить до самого конца.

«Я даже обиделась на него, ведь отец меня боготворил – было очень странно, что он не приехал. Мама с подружками стали звонить в милицию, а потом мама сказала в полушутку: «В морг, что ли звонить?» Там на вопрос ответили «Да». После этого целый кусок времени выпал у меня из памяти», — со слезами рассказала актриса.

Юлия говорит, что узнав о смерти отца, она не плакала, так как известие стало для нее шоком. За одним потрясением последовало другое – вернувшись домой семья актрисы обнаружила, что их квартиру ограбили, вынесли всю мебель. Однако все испытания не сломали Юлию, а наоборот, закалили ее характер.

«Я никогда не была слабой, а тут почувствовала себя еще сильнее. В 14 лет пошла работать. В 16 лет я стала словно мама для своей матери, почувствовала ответственность за нее и за бабушку», — откровенничает актриса.

Она призывает поклонников не жалеть ее, так как жалость не вызывает в ней ничего кроме злости, пишет сайт Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Юлия Пересильд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Пересильд со слезами рассказала, как пережила убийство отца
Интересно?
Поделись с друзьями: