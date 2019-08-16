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Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»

Телеведущая отдохнула с детьми в греческих Халкидиках.

Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»
Юлия Барановская/instagram.com/baranovskaya_tv/

Нынешним летом Юлия Барановская порадовала своих подписчиков многочисленными фото из отпуска. Сначала Юлия побывала с 14-летним Артемом, 11-летней Яной и Арсением, которому 14 августа исполнилось 7 лет, в Камбодже, затем отправилась с наследниками в Халкидики.

Юлия поделилась на своей странице в соцсети красивым видео, которое стало достойным завершением великолепных каникул. Телеведущая успела вернуться в столицу и начать новый рабочий сезон.

На ролике Барановская, как героиня знаменитого фильма «Титаник», стоит в носовой части яхты и, раскинув руки, словно летит навстречу морю и солнцу. Несмотря на то, что рядом с Юлией явно не хватает красавца под стать герою Ди Каприо, видео однозначно вызывает ассоциации с известной киносценой.

На Барановской легкое летящее платье, которое развевается на ветру. Загорелая Барановская под музыку исполняет танец, стоя к «зрителю» спиной.

«Хотела сделать такое видео, но все не те «носы корабля» попадались. И все-таки я дождалась правильного», — подписала пост телеведущая в Instagram.

Кроме того, Юлия сообщила, что уже вовсю работает и записывает эфиры на радио.

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«Титаник»телеведущаяЮлия Барановская

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Барановская повторила знаменитую сцену из фильма «Титаник»
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