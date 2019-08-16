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Фадеев после разрыва с Наргиз сообщил, что счастлив переменам в жизни

Продюсер признался, что понял об их необходимости слишком поздно.

Фадеев после разрыва с Наргиз сообщил, что счастлив переменам в жизни
Фадеев снова заговорил о переменах в своей жизни/globallookpress.com

Продюсер Максим Фадеев в Instagram оставил очередной двусмысленный пост о переменах в своей жизни. Многие поклонники посчитали, что он в очередной раз намекнул, что рад разрыву творческих отношений с певицей Наргиз Закировой.

«Жаль, что лето уходит. Я так люблю это время. Раньше, я очень боялся перемен, а теперь я счастлив, что они наступают! Жаль, что я это понял так поздно!» — заявил продюсер.

Отметим, что Максим Фадеев за последнее время опубликовал целую серию сентиментальных постов. Причина кроется в разрыве его отношений с певицей Наргиз Закировой. Контракт с яркой исполнительницей был расторгнут буквально за сутки до начала ее концертного тура. Несколько выступлений были сорваны.

Теперь Закировой нельзя исполнять на будущих концертах песни, которые написал для неё Максим Фадеев. Именно он продюсировал и раскручивал ее последние годы. Сама певица отмечала, что на нее оказывается колоссальное давление со стороны команды Максима Фадеев. Идет, к примеру, вброс порочащих ее фактов. Причем самых неправдоподобных. Сама она просила своих поклонников не обращать на это внимание. Наргиз считает, что Фадеев поступил очень подло, когда сорвал серию ее выступлений. Впрочем, об истинных причинах творческого расставания с продюсером она пока предпочитает не говорить.

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Максим ФадеевНаргиз Закироватворческие перемены

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Фадеев после разрыва с Наргиз сообщил, что счастлив переменам в жизни
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