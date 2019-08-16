Григорий Лепс одолел пешком без перерыва 44 километра

Певец реально удивил результатом чемпиона мира по рукопашному бою Виктора Смоляра, который преодолел дистанцию вместе с ним.

57-летний Григорий Лепс не устает удивлять своей физической подготовкой. В начале августа он совершил 20-километровое восхождение на гору в районе Геленджика, где стоит 44-метровый православный крест.

И вот теперь артист опубликовал фото и сообщил на своей странице в Instagram, что смог побить свой рекорд по ходьбе, за 8 часов 30 минут одолев️ 44 километра вместе с Виктором Смоляром, чемпионом мира по рукопашному бою.

Смоляров признался, что не ожидал от Григория Викторовича такой спортивной подготовки. А когда пошли в гору, по сильно пересеченной местности, при +25 градусов по Цельсию, то он был просто удивлен. А певец все шел и шел ровным темпом, да еще и подбадривал его.

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Что было в пути, Смоляров частично запечатлел на видео, где хорошо видно, насколько трудно просто находиться под палящим солнцем, а тем более перемещаться без пауз. И первым, задающим темп, идет Лепс.

Поклонники таланта артиста только и смогли воскликнуть: «Браво!», «Круто!».