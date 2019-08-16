Откровенность на грани: Повалий делала уколы, прерывающие беременность

Певица Таисия Повалий стала гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова она вспомнила, как познакомилась с первым мужем и как пыталась избавиться от ребенка во время второй беременности.

По ее словам, ее первый супруг, музыкант-клавишник Владимир Повалий, был полной противоположностью ее отцу. Мужчина не пил, не курил. Прекрасно играл на гитаре. Они познакомились во время ее учебы в киевском музыкальном училище имени Глиэра. Мужчина был на шесть лет старше ее. У него за плечами была служба в Афганистане.

«Вскоре после свадьбы родился наш сын Денис. А через год я снова забеременела. Но, честно скажу, второй ребёнок не входил в наши планы. Мы были еще совсем молодыми, неокрепшими. Володя все время отсутствовал дома. Он активно гастролировал. Мне было бы очень тяжело с двумя детьми», — заявила певица.

В итоге она стала делать модные в те годы уколы, которые прерывают беременность. Но певица не знала, что плод уже большой и этот метод не подходит. В итоге она отправилась на аборт. Вскоре после чистки ей стало плохо. «Меня буквально спасли с того света. Я просто упала дома и потеряла сознание. Помню только носилки, скорую помощь и голос хирурга: «Несите ее срочно на операционный стол», — заявила Таисия Повалий, которая больше уже никогда не стала мамой.