Анфиса Чехова совершила набег по лондонским магазинам

Последние несколько публикаций в социальной сети Instgaram известная телеведущая Анфиса Чехова сделала из Великобритании, где находится и сейчас. Минувший день для звезды выдался весьма насыщенным – она провела большой шопинг, о чем и сообщила своим поклонниками в Instagram.

По словам Чеховой, совершая «набег по лондонским магазинам», она закупилась косметикой, парфюмом, эксклюзивно представленным в столице Великобритании, а также несколько интересных товаров для школы, которые не продаются в Москве. Кроме того, Анфиса написала, что, оказывается, в Лондоне нет скидок.

На это очень живо отреагировали подписчицы, которые стали стыдить Чехову за обман, потому что скидки, на самом деле, есть.

«Ой, как нехорошо обманывать людей, что в Лондоне нет скидок. Вы что? Я живу, и видела вас вчера на Оксфорд стрит. Не думала, что вы так искусно можете обманывать», — замечает подписчица.

Напомним, несколько дней назад звезда поделилась со своими фанатам желанием. Анфиса Чехова хочет купить собаку породы корги, потому что она от этих собак в восторге.