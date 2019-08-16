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Как куколка: Лиза Галкина отметилась на фотосессии в стильном красном платье

Пятилетняя девочка уже не раз была замечена на модных показах, на одном из которых и была сделана фотография.

Как куколка: Лиза Галкина отметилась на фотосессии в стильном красном платье
Лиза Гаклина появилась в очень красивом платье/https://www.instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась архивная фотография. На снимке можно увидеть дочь Примадонны в красивом красном вечернем платье в пол. Девочка позирует неизвестному фотографу. Она улыбается и излучает положительную энергетику. Рядом с ней стоят ее подружки. Судя по всему, девочки поучаствовали в модном показе.

Отметим, что пользователи буквально взорвались восторженными комментариями. Многие считают, что Лиза Галкина как две капли воды похожа на куколку. Подписчики не сомневаются, что ребенка ждет в будущем успех в модельном бизнесе, если, конечно, родители девочки захотят, чтобы она развивалась в этом направлении.

Лиза Галкина нынешнее лето проводит с мамой, папой и братиком в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. Там каждое лето семья снимает огромную виллу. Надо сказать, что постепенно каникулы подходят к концу. Скоро юная красотка и ее семья должны вернуться в столицу.

Лиза и Гарри Галкины родились от суррогатной матери. Родители без ума от своих детей. Максим Галкин, например, регулярно выкладывает смешные ролики, в которых главными героями становятся его любимые дети.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинДзинтариЛиза ГалкинаМаксим Галкин

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Как куколка: Лиза Галкина отметилась на фотосессии в стильном красном платье
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