Цымбалюк-Романовская сообщила о проблемах с почками у Джигарханяна

Экс-супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ее бывший муж всегда испытывал серьезные проблемы с почками. Кроме того, у него наблюдался в прежние годы высокий уровень сахара в крови. Нынешняя возлюбленная музыканта Прохора Шаляпина отметила, что ее бывший муж очень тяжело переносит общий наркоз. При этом она вспомнила, что ранее ему дважды делали стентирование сосудов сердца.

Как сказала пианистка, она готова прийти на помощь госпитализированному актеру в любую секунду. Условие одно. Армен Джигарханян должен сам ее об этом попросить. Пианистка очень недовольна, что некие «друзья» Джигарханяна никого к нему не пускают. Она уверена, что эти люди просто манипулируют известным актером.

Виталина Цымбалюк-Романовская в то же время заметила, что Армен Борисович появлялся не так давно в театре, где выступал перед коллективом с приветственным словом. По ее мнению, это могли быть всего лишь домыслы людей, которые его опекают. Сама она не видела актера уже два года, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Армен Джигарханян был направлен в больницу несколько дней назад. Родные уверяют, что это плановая госпитализация. Сама Виталина Цымбалюк-Романовская в этом не уверена. Она считает, что актер находится в очень тяжелом состоянии.